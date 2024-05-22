8,3 млн рублей из бюджета Мурманской области направят на капитальный ремонт кровли детского сада №5 в Умбе

В соответствии с постановлением правительства ряду учреждений сферы образования в разных муниципалитетах Мурманской области выделяются средства из областного бюджета на реализацию различных мероприятий.

Так, на проведение капитального ремонта кровли детского сада №5 в Умбе из резервного фонда выделяется 8,3 млн рублей. На выполнение работ по обеспечению комплексной безопасности в школе №5 в Печенге предусмотрен 1 млн рублей. На разработку программы виртуальной реальности и приобретение оборудования для урока «Оборона Заполярья – взгляд из будущего» выделяется 7 млн рублей. Занятия будут направлены на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, также постановлением правительства предусмотрено увеличение на 7,4 млн рублей финансирования участия юных северян в зональных, федеральных и международных этапах конкурсов, олимпиад и соревнований.