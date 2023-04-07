Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 14:15
+8,3°: в Мурманске перекрыт максимум температуры воздуха на 7 апреля
Как сообщает Мурманское УГМС, 7 апреля в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: к 13 часам температура воздуха повысилась до +8,3°, предыдущее значение составляло +6,7° в 2004 году.
Окончательное значение максимальной температуры воздуха 7 апреля будет известно в 21 час.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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