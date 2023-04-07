+8,3°: в Мурманске перекрыт максимум температуры воздуха на 7 апреля

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 апреля в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: к 13 часам температура воздуха повысилась до +8,3°, предыдущее значение составляло +6,7° в 2004 году.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха 7 апреля будет известно в 21 час.