83470 рублей за квадрат и меньше: Росреестр посчитал среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах Мурманской области

Расчёт основан на данных о цене сделки, указанных в договорах купли-продажи, поданных на регистрацию с января по октябрь 2023 года. По сравнению с данными за первое полугодие текущего года стоимость квадратного метра жилья в Мурманске выросла на 0,6%.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по состоянию на 1.10.2023 г. в пятёрке лидеров по максимальной цене квадратного метра квартиры: г. Мурманск (83470 рублей), г. Кола (66705), с.п. Териберка (57877), ЗАТО г. Североморск (57566) и г.п. Молочный (56463 рубля).

«Традиционно самая высокая стоимость квадратного метра в столице Кольского Заполярья, а также в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от Мурманска, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова. – А вот если посмотреть по количеству совершенных в 2023 году сделок с жильём, то на втором и третьем месте после Мурманска будут Апатиты и Кировск. При этом по цене квадратного метра Кировск занимает только шестое место (53254 рублей) и восьмое место - Апатиты (44942 рублей)».