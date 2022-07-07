84% молодёжи уверены в том, что являются кузнецом своего карьерного счастья

В том, что они управляют своей карьерой, убеждены 6 из 10 работающих россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы call-центров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

62% россиян считают, что они управляют своей карьерой: каждый четвертый (24%) в этом однозначно уверен, а ещё 38% скорее уверены. По словам опрошенных, они сами принимают решения, где работать и учиться, как профессионально развиваться, когда уволиться и проч. Противоположной точки зрения придерживаются 38% опрошенных: 9% однозначно считают, что не могут влиять на свою карьеру, а 29% думают, что скорее всего не влияют. Свою позицию респонденты чаще всего объясняют ограниченностью карьерных возможностей в населенном пункте, возрастом, особенностями характера, а также зависимостью профессионального роста от обстоятельств.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто уверен, что является кузнецом своего карьерного счастья: среди молодёжи до 24 лет — в общей сложности 84%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 58%. Те, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц, считают, что управляют карьерой почти в полтора раза чаще россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (72 и 49% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп об управлении своей карьерой чаще всех говорят маркетологи: 75% из них считают себя в той или иной мере ответственными за своё карьерное развитие. На втором месте — менеджеры по продажам (74%), на третьем — медсестры (73%). Тех, кто уверен, что карьера у них в руках, много среди врачей и дизайнеров (по 72%), HR-менеджеров (70%), аналитиков, учителей, специалистов по логистике и программистов (по 67%). При этом тех, кто однозначно уверен в том, что управляет карьерой, больше всего среди маркетологов и дизайнеров (по 40%). Аналитики же более осторожны в оценках: лишь 11% из них абсолютно уверены в собственном влиянии на свою профессиональную судьбу, зато среди представителей этой профессии больше всего тех, кто скорее управляет карьерой (56%).

Реже других в значимости своих карьерных решений убеждены продавцы (42% считают, что управляют карьерой в той или иной степени), охранники и операторы call-центров (по 44%), а также секретари (49%).