84% руководителей строительных организаций региона охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-феврале текущего года в нашем регионе составил 7490,6 млн рублей, или 85,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2021 года – 3504,4 млн рублей, или 128,2%.

В I квартале 2021 года 84% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в IV квартале 2020 года – 79%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 54% (в предыдущем квартале – 61%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 5 месяцев.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве в I квартале 2021 года, руководители организаций назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий (35% опрошенных), нехватку и изношенность строительных машин и механизмов (29), недостаток квалифицированных рабочих (28), недостаток заказов на работы (25% опрошенных).

В Мурманской области в январе–феврале 2021 года введено в эксплуатацию в установленном порядке 14,1 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе–феврале 2020 года – 3,2 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 2,6 тысячи кв. метров, или 18,2% от общего ввода жилья.