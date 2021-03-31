Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливоОпять взрывают, снова дороги перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.21 11:30

84% руководителей строительных организаций региона охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-феврале текущего года в нашем регионе составил 7490,6 млн рублей, или 85,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2021 года – 3504,4 млн рублей, или 128,2%.

В I квартале 2021 года 84% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в IV квартале 2020 года – 79%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 54% (в предыдущем квартале – 61%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 5 месяцев.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве в I квартале 2021 года, руководители организаций назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий (35% опрошенных), нехватку и изношенность строительных машин и механизмов (29), недостаток квалифицированных рабочих (28), недостаток заказов на работы (25% опрошенных).

В Мурманской области в январе–феврале 2021 года введено в эксплуатацию в установленном порядке 14,1 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе–феврале 2020 года – 3,2 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 2,6 тысячи кв. метров, или 18,2% от общего ввода жилья.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
31.03.21 14:44
И снова здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои коллеги по работе и общей борьбе - заместители директоров по ВР МБОУ города-героя! Я обращаюсь к Вам, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои ко
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Сергей Иванович
30.03.21 21:30
У Вас теперь так новости будут публиковаться? Без текста и одним видео? *** Сергей Иванович, редакция уже давно размещает на сайте новости в виде полного выпуска и отдельными сюжетами с текстами.
Комментарий к новости:ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
Д.О. Вернер
29.03.21 22:21
Почему у здания Администрации есть дворник, а в жилых домах их наличие город не контролирует? При СССР снега бывало больше, и проблем таких не было, а они тут целый детектив создали...
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы северян снизились в 2020 году на 1,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар потерял почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Водоподогреватель в общежитии №12 в Мурманске заменят до конца весны-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика