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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 19:25

85 лет на страже безопасности на дорогах: Андрей Чибис поздравил сотрудников ГИБДД Мурманской области с 85-летием со дня образования службы в регионе

Сегодня Госавтоинспекция Мурманской области отмечает 85 лет со дня основания. С праздником сотрудников ГИБДД поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Вы трудитесь в непростых условиях, но службу несёте достойно! Лучшим подтверждением является эмоциональное отношение жителей к вам. Известно всем, что ГИБДД на Севере – это про порядок на дорогах. У вас ищут защиты. Поздравляю вас с праздником! Желаю меньше ДТП и меньше нарушителей на дорогах. Благополучия и здоровья вам и вашим семьям!», – сказал губернатор Андрей Чибис.

За личный вклад в деятельность органов внутренних дел Мурманской области три сотрудника ГИБДД были удостоены Почётного знака «За доблестную службу в Заполярье», также госавтоинспекторам были вручены Почётная грамота, Благодарность и Благодарственное письмо губернатора.

Начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский отметил, что все 85 лет Госавтоинспекция Мурманской области делала максимум возможного, чтобы создать на улицах региона обстановку порядка, спокойствия и безопасного дорожного движения.

«Коллеги, искренние слова признательности и благодарности за вашу службу, самоотверженный труд и неизменную верность делу. Особые слова благодарности ветеранам – тем, кто стоял у истоков развития и формирования службы, способствовал её совершенствованию, за вашу самоотдачу, мудрость, опыт, который вы передавали последующим поколениям», – сказал он.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе торжественного мероприятия сотрудникам Госавтоинспекции Мурманской области были вручены ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности, а также ключи от нового служебного автомобиля Лада Гранта.

С днём основания службы сотрудников ГИБДД поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин, Протоирей Настоятеля храма Святого Пантелеимона Владимир Семенов, ветераны ГАИ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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