85% россиян — за возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников

Большинство россиян хотели бы вернуть систему бесплатного начального профессионального образования. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуться к системе начального профессионального образования, чтобы старшеклассники могли бесплатно обучиться профессии. 85% россиян поддерживают инициативу, причём женщины — активнее мужчин (89% против 81% соответственно). 9 из 10 участников опроса в возрасте от 45 лет считают предложение Вячеслава Володина правильным (многие из них сами проходили подобное обучение в школе): «Дефицит рабочих профессий давно кричит о данном шаге»; «Надо вернуть советскую систему».

Поддерживают идею и родители учеников 8—11 классов: 86% из них хотели бы, дети могли получить начальные профессиональные навыки, ещё учась в школе.

Противников инициативы немного (5%), ещё 10% затруднились дать оценку, и вот их основные доводы: «Зависит от того, будет ли это на добровольной основе»; «Было бы правильным такое решение, если бы так же свободно и доступно дети могли доучиваться в школах. Школы избавляются от детей и не хотят многих брать в 10 классы»; «Нужна еще группа промышленников, которая будет гарантировать стабильность рабочих мест»; «А полностью бесплатными ПТУ они не хотят сделать?!»

Время проведения опроса: 21—22 января 2025 года.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/