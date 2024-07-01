85% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Большинство россиян (85%) готово отказаться от пластиковой посуды. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Согласно исследованию, проведенному «SuperJob», 45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% — скорее готовы.

Только 4% россиян точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 11% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.

Все больше россиян готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов. В 2018 году 70% опрошенных были готовы к такому шагу, а сейчас их доля выросла до 85%.

Время проведения опроса: 22—25 июня 2024 года.