8,5 тысячи человек «погрузились» в «Гольфстрим» - 2022

После двухлетней паузы, связанной с пандемией коронавируса, в Мурманске состоялся традиционный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим». Участие в нём приняли 8,5 тысяч человек!

Открыл фестиваль губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

– «Гольфстрим – настоящий праздник спорта. Даже в ненастную погоду он объединил людей всех возрастов. Здесь и совсем юные спортсмены, и представители старшего поколения. Главное, что все заряжены энергией, драйвом, позитивом. Уверен, что праздник подарит только яркие, положительные эмоции», – отметил глава региона.

– Возвращения «Гольфстрима» ждали все. Наша география сегодня очень обширна - от Рязани и Нижнего Новгорода до Воркуты и Владивостока. И сами мурманчане очень соскучились по такому масштабному и горячо любимому празднику, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Мы подготовили насыщенную программу и интересные локации.

Спортивная часть праздника включала в себя соревнования по 15 дисциплинам. От традиционных до экстремальных. Мини-футбол на песке, волейбол, «Crazy миля», «Пожарная тяга» и многое другое. Главный интерес у зрителей вызвали заплыв через Кольский залив и легкоатлетический забег.

Победу в забеге одержали: у женщин – мурманчанка Татьяна Виноградова, у мужчин – представитель Североморска Михаил Рыбаков. В заплыве был установлен новый абсолютный рекорд: за 14 минут 9 секунд дистанцию в 1200 метров преодолела Елена Болохова. У мужчин первенствовал Владислав Сапожников.

Помимо обширной спортивной программы на празднике работали разнообразные интерактивные зоны, симуляторы, прошёл парад авто-, мототехники. Все желающие смогли отведать блюда от поваров-участников «Арктической кухни». Музыкальное сопровождение праздника обеспечили барабанщики, группы Dixieland, АРКАЙДА и DJ Baldin.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23273&page=1