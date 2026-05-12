85 выпускников МАУ получили дипломы по новым инженерным специальностям в Мончегорске

В Мончегорске состоялась торжественная церемония вручения дипломов 85 выпускникам, завершившим обучение по новым для Мурманской области программам высшего образования «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Металлургия».

От имени губернатора Андрея Чибиса участников церемонии приветствовала заместитель главы региона Анна Головина, подчеркнув значимость события для кадрового суверенитета Арктической зоны.

«Вручение дипломов — особенный момент, когда тяга к знаниям и упорный труд студентов обретают достойное признание. 85 выпускников, большинство из которых – сотрудники Кольской ГМК, успешно освоили новые для региона программы. Это необходимые инвестиции сегодня, чтобы завтра компания работала с максимальной эффективностью, а молодежь видела перспективы на родной земле. Благодарю «Норникель» и МАУ за командную и эффективную работу. Дорогие выпускники! Пусть ваши знания служат развитию Мурманской области и всей страны. В добрый путь!», — отметила вице-губернатор.

Проект по подготовке кадров по востребованным специальностям стартовал в 2021 году. Он реализуется правительством Мурманской области, ПАО «ГМК «Норильский никель» и Мурманским арктическим университетом в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Компания профинансировала обучение для студентов, а также выделила средства на создание современных лабораторий в Мончегорском политехническом колледже. Сегодня более 150 северян там получают качественное образование без отрыва от производства и не уезжая из родного города.

По словам Анны Головиной, этот проект — часть народной программы «На Севере — жить!». Особенно она отметила вклад педагогического сообщества. Заместитель главы региона вручила благодарственные письма губернатора наставникам, руководителям образовательных программ, мастерам производственного обучения и всем, кто обеспечивал реализацию проекта.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, образование в Мурманской области одно из лучших в стране. В 2025 году регион вошёл в топ-20 по эффективности управления в сфере образования, занимает лидирующие позиции по трудоустройству выпускников, созданию современных образовательных пространств и результатам ЕГЭ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567374/#&gid=1&pid=2