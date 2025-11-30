85 юных исследователей получили награды на Молодёжном научном форуме «Шаг в будущее»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа научного форума «Шаг в будущее» среди юниоров. В этом году конкурс объединил 125 юных исследователей из шести регионов Северо-Запада России и Смоленской области.

В номинации «юниоры» вручено 85 комплектов наград, включая 6 абсолютных победителей, 12 победителей в профессиональных номинациях, 14 победителей в секциях, а также 32 диплома II степени и 21 диплом III степени.

Участники представили широкий спектр исследовательских и проектных работ по инженерным, естественнонаучным, социально-гуманитарным и экономическим направлениям. География призёров охватывает Мурманск, Североморск, Полярный, Снежногорск, Гаджиево, Полярные Зори, Апатиты, Кировск, Кандалакшу, Мончегорск, Ковдор, Никель, Оленегорск, Умбу, Мурмаши, Пушной, Зверосовхоз и Междуречье. Впервые участие в форуме приняли и стали призёрами школьники из Смоленска.

Юниоры из Мурманской области забрали весь комплект наград и стали абсолютными победителями. Они представили разработки в сфере создания чат-ботов, применения 3D-печати в судостроении, реконструкции ископаемых организмов, изучения культурных традиций через гастрономию, инженерного проектирования маяков и исследования феномена детского героизма.

Профессиональные номинации объединили работы по физике, биологии, экологии, технике, информатике, культурологии, социологии, лингвистике, литературоведению, психологии и дизайну. В секциях отмечены исследования в области математики, естественных наук, географии и краеведения, инженерного дела, истории, прикладного искусства и информационных технологий.

Среди лауреатов — авторы проектов, посвящённых математическому моделированию, исследованию зрительного восприятия, качеству питьевой воды, северному сиянию, структуре арктических экосистем, созданию образовательных приложений, робототехнике, истории, социологии, развитию региональной идентичности и другим направлениям.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вручила заслуженные награды участникам и поблагодарила педагогов-наставников за вклад в развитие исследовательской деятельности школьников. Она подчеркнула, что в регионе созданы все условия для поддержки детской науки:

«Интерес детей к проектной деятельности и научным исследованиям ежегодно растёт, а мы помогаем юным северянам развивать свои способности и реализовывать научные инициативы, поддерживая их стремление. Для этого в Мурманской области создаются комфортные и современные условия. По губернаторскому плану «На Севере – Жить!» в рамках президентской программы капремонта модернизируются школы, по инициативе главы региона Андрея Чибиса продолжается реализация проекта «Арктическая школа»: открыты центры олимпиадной подготовки «Уникум» и другие пространства для юных исследователей. И эта работа будет продолжена».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, работы победителей регионального этапа научного форума будут рекомендованы к участию в федеральном этапе программы «Шаг в будущее».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557845/#&gid=1&pid=6