8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Вчера Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трёх чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам.

В пояснительной записке к документу сказано, что в соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.

Также отмечается, что в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.

Чтобы провести индексацию по уровню 8,6%, кабмин предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6%.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.