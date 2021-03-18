86-й Праздник Севера: в Долине Уюта пройдут всероссийские соревнования по биатлону

В ближайшие выходные спорткомплекс «Долина Уюта» станет центром притяжения биатлонистов из различных субъектов Российской Федерации. В рамках 86-го Праздника Севера пройдут Всероссийские соревнования по биатлону. Планируется участие более 100 спортсменов в возрастной категории 17-18 лет. Уже поданы заявки от представителей Мурманска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В первый день соревнований, 20 марта, будут выявлены сильнейшие в спринте на 6 и 7,5 км. Начало стартов в 11.00 (юноши) и 13.30 (девушки). Большой масстарт будет дан 21 марта в 11.00 (12 км, юноши) и в 13.00 (9 км, девушки).

В заключительный день соревнований, 22 марта, пройдут эстафеты 3х7,5 км и 3х6 км. Начало стартов в 11.00 и 14.00 соответственно. Церемонии награждения будут проводиться после окончания каждой дисциплины.

18 марта в 14.00 в Оленегорске (спортивная школа «Олимп») пройдет церемония награждения и торжественное закрытие соревнований по конькобежному спорту 61-го Праздника Севера учащихся.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, юные спортсмены передадут эстафету взрослым участникам 86-го международного традиционного Праздника Севера по конькобежному спорту. Торжественная церемония открытия соревнований – 19 марта в 11.00. Место проведения: Оленегорск, ул. Строительная, 47а, СШ «Олимп». Соревнования среди спортсменов от 14 лет и старше пройдут на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, а также в командном спринте и в групповых забегах на 10 и 40 км.