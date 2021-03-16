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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.21 11:30

86-й Праздник Севера: в Ловозере пройдут соревнования по национальным видам спорта

Одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области вчера стали промежуточные итоги 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

Как отметила и.о. министра спорта и молодёжной политики региона Светлана Наумова, ярким завершением прошедшей недели стала торжественная церемония открытия праздника. Зажёг огонь Полярной Олимпиады губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

13 марта начались соревнования по лыжным гонкам и натурбану 61 Праздника Севера учащихся. В Мурманске на старт вышли лыжники – юноши и девушки в возрастных категориях 13-14, 15-16 и 17-18 лет. В минувшую субботу в Кандалакше также были разыграны личные и командные призы в дисциплине «натурбан – одноместные сани» и «натурбан – двухместные сани». За победу боролись 50 юных саночников.

На этой неделе в муниципалитетах области пройдут соревнования по семи зимним видам спорта. Среди ближайших мероприятий 86-го Праздника Севера – соревнования по конькобежному спорту, которые стартуют 18 марта в Оленегорске. В этот же день в областном центре начнутся Всероссийские соревнования по биатлону. 20 и 21 марта в Ловозере состоятся одни из самых зрелищных и колоритных состязаний – соревнования по национальным видам спорта. В программу входят гонки на оленьих упряжках, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, национальная борьба.

«Для доставки болельщиков в село Ловозеро на соревнования по национальным видам спорта организован транспорт. Два 50-местных автобуса отправятся 20 марта в 10 часов утра от центрального стадиона профсоюзов в Мурманске», – сообщила Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что спорт – это важнейшая, но не единственная составляющая Полярной Олимпиады.

«Праздник Севера должен включать не только спортивные соревнования, но и качественный сервис для болельщиков. Можно воспользоваться опытом, который мы уже имеем, по организации и проведению мероприятий, таких как новогодняя ярмарка и масленица. Полярная Олимпиада должна стать настоящим праздником для северян и гостей Заполярья», – подытожил губернатор.

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