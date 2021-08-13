86% жителей СЗФО сталкивались с нежеланием вакцинироваться среди коллег

86% опрошенных в СЗФО и в том числе мурманчане в ходе опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно hh.ru, заявили, что сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса и лишь 13% респондентов не сталкивались с нежеланием своих коллег вакцинироваться.

37% опрошенных в СЗФО и в том числе жители Мурманской области рассказали, что работодатели заставляли вакцинироваться, ещё 23% отметили, что их «не заставляли, но убеждали», никак не влияли на решение привиться от коронавируса в 40% случаев. Интересно, что 13% опрошенных мурманчан считают введение условно-принудительной вакцинации от ковида необходимой мерой. Считают, что это личное дело каждого 73%, ещё 13% против вакцинации как таковой.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 20% опрошенных жителей СЗФО: из них 13% обещали выходные после вакцинирования, а 7% — небольшие презенты. 57% признались, что руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку: 33% из них, напротив, пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 3% пообещали снизить зарплату, если сотрудники решат не делать прививку.

30% руководителей компаний считают, что сотрудников-антипрививочников следует отстранять от работы вплоть до увольнения: при этом 23% из них отметили, что делать это стоит лишь в случае, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации, ещё 2% откажутся от такого сотрудника, поскольку боятся получить штраф, остальные 5% просто однозначно за такие меры (отстранение или увольнение) против антипрививочников. 69% считают, что увольнять работника за отказ от прививки нельзя.

Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru: «В нынешней ситуации особенно остро для работодателей стоит вопрос вакцинации своих сотрудников, а точнее - мотивации к ней. Ряд регионов нашей страны действительно акцентировали внимание на необходимости наличия вакцины от коронавируса у работников определенных сфер, обязав привить не менее 60% сотрудников организаций. Тем не менее, далеко не все работники этих сфер оказались готовы к таким решительным мерам, что ставит руководителей организаций в условия, когда они должны каким-то образом мотивировать неготовых к обязательной вакцинации сотрудников».