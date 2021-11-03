860 кг батареек и аккумуляторов собрали в Мурманске в рамках экологической акции

В Мурманске завершилась первая «Неделя сбора батареек». Экологическую акцию организовали в регионе Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с ООО «Дюраселл Раша».

С мая по октябрь акция охватила 43 города. В период с 12 по 18 октября она прошла в столице Кольского Заполярья. Контейнер для сбора батареек, аккумуляторов и пауэрбанков был установлен на парковочной площадке ООО «Лента» на улице Радищева, 2.

«В ходе акции было собрано 860 кг батареек и аккумуляторов, которые направлены на утилизацию в Ярославль, на завод ООО «НЭК». Мы будем продолжать подобные акции и привлекать к раздельному сбору отходов новых участников, особенно юных северян. Важно, чтобы новое поколение осознавало важность решения экологических проблем», – отметил министр Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, организаторы поблагодарили за возможность проведения акции ООО «Лента», предоставившее место для сбора батареек, Мурманский филиал АО «Ситиматик» за предоставление контейнера для сбора батареек, а также всех жителей города, неравнодушных к проблемам охраны окружающей среды, внесших свой вклад в правильную утилизацию элементов питания.