87% опрошенных россиян никак не будут отмечать Первомай на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и выяснила, как в российских компаниях принято отмечать 1 мая - День труда.

87% опрошенных сообщили, что в их компании нет традиций празднования Дня весны и труда. В почти 6% опрошенных компаний 1 мая принято устраивать субботник. Ещё чуть больше 2% опрошенных поделились, что они вместе с коллегами выезжают на природу, 2% рассказали о проведении локальных собраний трудящихся. По 1,7% отметили, что у них на работе в честь Дня труда устраивают корпоратив.

Интересно, что большинство респондентов – 64% – не согласны с тем, что Праздник весны и труда должен быть рабочим днём. Обратной точки зрения придерживаются 21% - именно столько опрошенных согласны с мнением, что 1 мая не должен быть выходным днём.

«Если говорить о представителях тех или иных профессий, то каждый третий опрошенных работник ресторанно-гостиничного бизнеса считает, что 1 мая должно быть рабочим днём, а не выходным, с ними согласны 26% опрошенных работников автобизнеса, 25% строителей, а также по 24% банковских и госслужащих. Больше всего против идеи сделать 1 мая рабочим днём высказывались работники сферы безопасности (60% опрошенных)», - добавляет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.