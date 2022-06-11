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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.22 12:00

87% опрошенных жителей СЗФО считают себя хорошими и эффективными работниками

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе массового опроса россиян выяснила, что 4% опрошенных жителей СЗФО очень критичны к себе и считают, что они не эффективные работники, а 87% напротив уверены в том, что они хорошие сотрудники. Остальные 9% вообще затруднились оценить свою продуктивность и эффективность на работе.

В ходе опроса выяснилось, что в массе своей в каждой профессиональной сфере есть респонденты, которые оценивают себя как очень эффективных и хороших работников.

По градации оценки самыми эффективными считают себя врачи и медицинский персонал, а также рекрутеры и кадровые работники – 97% дали себе самую высокую оценку эффективности. Близко к ним по ощущению того, что они эффективны и хорошо выполняют свои обязанности стоят представители бухгалтерии и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 95% в каждой сфере).

Напротив, чаще других затруднялись ответить, насколько они эффективны и хороши в работе представители сферы «Наука и образование» (15% опрошенных). Также заявили, что им трудно оценить свою результативность и эффективность на работе ИТ-специалисты, студенты и начинающие специалисты, а также представители рабочих профессий (по 10% в каждой сфере).

Интересно, что чем старше респонденты, тем чаще они указывают, что считают себя максимально эффективными. Так, молодые работники (от 18 до 24) отмечали свою профессиональную эффективность в 80% случаев, а работники зрелого возраста (от 45 до 55 лет) указывают это в 95% случаев. Интересно, что начинающие молодые специалисты также чаще других сомневаются в себе – 10% не смогли дать вообще никакую оценку своей рабочей эффективности.

Примечательно и то, что женщины-респонденты почти в 100% случае отмечали, что они эффективные работники, в то время как готовы отметить про себя такое лишь 80% мужчин.

Интересно, что эффективность как качество достаточно важно для компаний на Северо-Западе страны. Так, с начала года требование эффективности от новых сотрудников или «эффективную организацию работы компании» работодатели СЗФО указали как важное качество почти в 35 000 вакансий.

Чаще всего эффективность как качество от сотрудников ждут работодатели из таких отраслей как «ИТ, телеком и системная интеграция, розничная торговля, строительство, медицина и фармацевтика, СМИ и реклама, а также компании из финсектора.

 

 

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