87% руководителей строительных организаций региона охарактеризовали экономическую ситуацию в отрасли как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Строительство» доклада отмечается, что в Мурманской области объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе–ноябре 2022 года составил 95228,4 млн рублей, или 98,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2022 года – 7993,2 млн рублей, или 65,7%.

В IV квартале 2022 года 87% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в III квартале 2022 года – 85%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 63% (в предыдущем квартале – 63%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 6 месяцев.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве в IV квартале 2022 года, руководители организаций назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий (49% опрошенных), нехватку и изношенность строительных машин и механизмов (33% опрошенных), неплатежеспособность заказчиков (27).

В январе–ноябре 2022 года введено в эксплуатацию в установленном порядке 179,9 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе-ноябре 2021 года – 49,7 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 35,9 тысячи кв. метров, или 19,9% от общего ввода жилья.

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053