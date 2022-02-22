87-й Праздник Севера стартует в марте в Мурманской области

В марте в Кольском Заполярье начинается 87-й Праздник Севера, в рамках которого пройдёт более 30 соревнований по 11 видам спорта, и будет разыграно 600 комплектов медалей. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В рамках Полярной Олимпиады также пройдёт Чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Очень красочные соревнования, которые притягивают большое количество людей. В прошлом году участниками финала Кубка России по парусному спорту стали 57 спортсменов из 11 регионов страны», – отметил глава региона.

Андрей Чибис добавил, что наиболее масштабным и зрелищным событием Праздника Севера, как и в прошлые годы, станет 48-й Мурманский лыжный марафон. Он входит в пятёрку лучших марафонов России серии «Russialoppet» и серию лучших международных марафонов «Euroloppet».

«На сегодняшний день на лыжный марафон уже зарегистрировались 877 участников из России, Австралии, Норвегии, Франции, Болгарии, Нигерии, Чехии, Великобритании, Словакии, Казахстана и Грузии, – сказал губернатор. – И традиционно параллельно с главным спортивным событием будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся».

Церемония открытия Полярной Олимпиады состоится 5 марта в Мурманске на центральном стадионе профсоюзов. В рамках праздничной программы состоится, в том числе, световое и лазерное шоу.

«Прошу оргкомитет Праздника Севера, Елену Дягилеву и Светлану Наумову контролировать подготовку мероприятия, чтобы всё прошло зрелищно, красочно и, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарных требований, которые сегодня у нас действуют на территории Мурманской области», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440689/#&gid=1&pid=1