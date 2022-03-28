87-й традиционный международный Праздник Севера и 62-й Праздник Севера учащихся подходят к своему завершению

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о прошедших соревнованиях и предстоящей неделе 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся.

Прошедшая неделя стала самой насыщенной по количеству проведенных соревнований в рамках Полярной Олимпиады.

В рамках 62-го Праздника Севера учащихся прошло 6 мероприятий по таким видам спорта как спортивное ориентирование, хоккей, горнолыжный спорт, мини-футбол, парусный спорт. В соревнованиях приняло участие 460 спортсменов.

В рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера прошло 9 мероприятий: по конькобежному и горнолыжному спорту, регби, Всероссийские соревнования «87 Праздник Севера» по лыжным гонкам, был дан старт региональным соревнованиям Праздника Севера по лыжным гонкам среди ветеранов, Всероссийским соревнованиям «87 традиционный Праздник Севера» по горнолыжному спорту. В соревнованиях приняло участие 480 спортсменов.

«Среди самых зрелищных и значимых прошедших соревнований Полярной Олимпиады стоит отметить Чемпионат России по парусному спорту в дисциплинах «сноукайтинг» и «зимний виндсерфинг». Он прошел в Териберке и на 27 км Верхнетуломского водохранилища, – поделилась региональный министр спорта Светлана Наумова. – В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов не только из Мурманской области, но и из Ленинградской, Московской областей, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска и Новосибирска. Среди них – чемпион России и мира по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и кайтинг Андрей Харьговский и Никита Коданёв, чемпион мира по сноукайтингу».

Также 26 марта впервые прошел фестиваль по сноукайтингу «Эривейв Фест». В рамках фестиваля состоялись яркие и зрелищные соревнования по сноукайтингу. Для зрителей была организована зона тренажеров сноукайт и чеканки монет, а также фотозона. Гости фестиваля смогли покататься на банане, попробовать кухню с северным характером и согреться у чума с живым огнем.

Завершающими соревнованиями 87-го Праздника Севера станут соревнования по хоккею, которые пройдут 2-3 апреля в Ледовом дворце Мурманска. Также 2-3 апреля в Апатитах на стадионе МАУ СШ «Олимп» пройдут соревнования по мини-футболу на снегу. Участие в соревнованиях примут мужские команды в возрасте от 16 лет и старше, которые будут соревноваться по системе «8х8».

В рамках 62-го Праздника Севера учащихся заключительными станут соревнования по национальным видам спорта, которые пройдут 2 апреля в Ревде. В программу войдут соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей, прыжкам через нарты. Примут участие команды из Мурманска, Оленегорска и Ловозерского района.

«Финальным аккордом Полярной Олимпиады станет торжественная церемония закрытия 3 апреля в 19 часов Ледовом дворце города Мурманска, участие в которой примет более 1000 зрителей из числа спортивной общественности региона, почетных гостей и спонсоров праздника, – отметила Светлана Наумова. – Концепция церемонии закрытия будет основана не столько на символах спорта, сколько на самих людях, участниках «Праздника Севера», и включает в себя несколько эпизодов, каждый из которых посвящен определенной тематике: Праздник Севера глазами участников и зрителей, глазами спортсмена, тренера, семьи и друзей спортсменов, а также организаторов и создателей этого спортивного праздника».

По традиции в завершении вечера состоится торжественный спуск флага и погашение огня Полярной Олимпиады, сообщает Министерство спорта Мурманской области.