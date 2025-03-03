87% жителей СЗФО готовы сменить работодателя, если он не предоставляет комфортные условия на работе

Самыми требовательными к условиям труда в СЗФО оказались соискатели из Псковской области – в этом регионе за последний год кандидаты отказались от 15% вакансий из-за неудовлетворительных условий труда. Ещё 14% несостоявшихся трудоустройств случились в Новгородской области, 11% или каждый десятый отказ от вакансии произошёл в Мурманской области также из-за того, что местных кандидатов не устроили условия труда.

В рамках совместного опроса компании «РОКВУЛ» и hh.ru выяснилось, что 87% опрошенных жителей СЗФО готовы сменить место работы, если им будет не комфортно на работе и работодатель не старается улучшить условия труда.

Исследование показывает, что общее удобство и уют в офисе играют большую роль в удержании сотрудников. 19% опрошенных жителей регионов СЗФО готовы сменить работодателя несмотря ни на что, если он не предоставляет комфортные условия для работы. Ещё 68% также готовы уйти из компании, которая не может обеспечить достойные условия труда, как только найдут место с более высокой заработной платой и лучшим офисом. Лишь 0,1% будут работать, невзирая на неудобство. Остальные затруднились ответить.

Самыми требовательными к условиям труда в СЗФО оказались соискатели из Псковской области – в этом регионе за последний год кандидаты отказались от 15% вакансий из-за неудовлетворительных условий труда. Ещё 14% несостоявшихся трудоустройств случились в Новгородской области, 11% или каждый десятый отказ от вакансии произошёл в Мурманской области также из-за того, что местных кандидатов не устроили условия труда. А вот наименее притязательными с точки зрения расположения офиса, времени до работы и других условия оказались жители Ленобласти – они дали лишь 0,3% отказов потенциальным работодателям за последний год (наглядно на диаграмме).

«Косвенно важность условий труда, но и то, что у людей растут запросы к работодателям подтверждают и данные о причинах отказа соискателей от предлагаемых им вакансий. Как показывает аналитика CRM-системы Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), за последний год сразу году 8% или почти 70 тысяч несостоявшихся трудоустройств в регионах СЗФО были связаны с тем, что соискателя не устроили условия работы, в том числе, непосредственное место работы - расположение и комфорт офиса», – комментирует Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

Больше других настроены работать исключительно в комфорте и эстетически красивом офисе бухгалтеры и финансисты: сразу 91% не будут терпеть дискомфорт на работе и уволятся. А вот самыми неприхотливыми оказались работники из сферы строительства, медики и транспортники: по 6% представителей из этих сфер не будут увольняться даже если им будет не слишком комфортно на работе.

Борьба за кадры в современной России упирается не только в гонку зарплат, сегодня все больше компаний начинают уделять внимание созданию по-настоящему комфортной рабочей среды. Современный уютный офис при прочих равных может стать важным преимуществом и оказаться решающим фактором для соискателя, который выбирает между несколькими работодателями.