Мурманская область сухим языком цифр: меньше рожаем, реже умираем, семьи создавать не торопимсяЧто нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.25 12:00

87% жителей СЗФО готовы сменить работодателя, если он не предоставляет комфортные условия на работе

Самыми требовательными к условиям труда в СЗФО оказались соискатели из Псковской области – в этом регионе за последний год кандидаты отказались от 15% вакансий из-за неудовлетворительных условий труда. Ещё 14% несостоявшихся трудоустройств случились в Новгородской области, 11% или каждый десятый отказ от вакансии произошёл в Мурманской области также из-за того, что местных кандидатов не устроили условия труда.

В рамках совместного опроса компании «РОКВУЛ» и hh.ru выяснилось, что 87% опрошенных жителей СЗФО готовы сменить место работы, если им будет не комфортно на работе и работодатель не старается улучшить условия труда.

Исследование показывает, что общее удобство и уют в офисе играют большую роль в удержании сотрудников. 19% опрошенных жителей регионов СЗФО готовы сменить работодателя несмотря ни на что, если он не предоставляет комфортные условия для работы. Ещё 68% также готовы уйти из компании, которая не может обеспечить достойные условия труда, как только найдут место с более высокой заработной платой и лучшим офисом. Лишь 0,1% будут работать, невзирая на неудобство. Остальные затруднились ответить.

Самыми требовательными к условиям труда в СЗФО оказались соискатели из Псковской области – в этом регионе за последний год кандидаты отказались от 15% вакансий из-за неудовлетворительных условий труда. Ещё 14% несостоявшихся трудоустройств случились в Новгородской области, 11% или каждый десятый отказ от вакансии произошёл в Мурманской области также из-за того, что местных кандидатов не устроили условия труда. А вот наименее притязательными с точки зрения расположения офиса, времени до работы и других условия оказались жители Ленобласти – они дали лишь 0,3% отказов потенциальным работодателям за последний год (наглядно на диаграмме).

«Косвенно важность условий труда, но и то, что у людей растут запросы к работодателям подтверждают и данные о причинах отказа соискателей от предлагаемых им вакансий. Как показывает аналитика CRM-системы Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), за последний год сразу году 8% или почти 70 тысяч несостоявшихся трудоустройств в регионах СЗФО были связаны с тем, что соискателя не устроили условия работы, в том числе, непосредственное место работы - расположение и комфорт офиса», – комментирует Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

Больше других настроены работать исключительно в комфорте и эстетически красивом офисе бухгалтеры и финансисты: сразу 91% не будут терпеть дискомфорт на работе и уволятся. А вот самыми неприхотливыми оказались работники из сферы строительства, медики и транспортники: по 6% представителей из этих сфер не будут увольняться даже если им будет не слишком комфортно на работе.

Борьба за кадры в современной России упирается не только в гонку зарплат, сегодня все больше компаний начинают уделять внимание созданию по-настоящему комфортной рабочей среды. Современный уютный офис при прочих равных может стать важным преимуществом и оказаться решающим фактором для соискателя, который выбирает между несколькими работодателями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Регулятор выяснил, почему заёмщики не читают договоры-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены растут, доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с жителями Первомайского округа-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика