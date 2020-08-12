88% россиян - за старый порядок выхода на пенсию

Инициативу Сергея Миронова, председателя партии «Справедливая Россия», депутата Государственной Думы РФ, о возвращении к старому порядку выхода на пенсию поддержало большинство россиян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как россияне относятся к предложению главы «Справедливой России».

88% респондентов высказались за возврат к старому порядку выхода на пенсию, 5% — против, 7% затруднились с оценкой инициативы. Доводы россиян, поддерживающих инициативу, понятны, те же, кто против или сомневается в инициативе, чаще всего обвиняют Миронова в популизме, напоминают о дефиците Пенсионного фонда либо призывают работать, пока есть силы, чтобы держать себя в тонусе.

Количество россиян, поддерживающих возврат к старому порядку выхода на пенсию, растёт с увеличением возраста опрошенных: 79% - среди респондентов до 24 лет и 91% - среди россиян старше 45 лет. Чаще остальных же выражали одобрение инициативе главы «Справедливой России» респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (92%).