89% жителей Мурманской области одобряют использование атомной энергетики

Социологический опрос показал высокую поддержку атомной энергетики среди населения регионов присутствия Росатома, что подтверждает доверие к отрасли и ее возможность для развития страны.

В начале 2025 года специалисты аналитического агентства «Имидж-Фактор» провели социологический опрос. В ходе исследования выяснилось, что большинство жителей Мурманской области (89% от числа опрошенных) одобряют использование атомной энергетики, как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией.

Положительно оценивают деятельность Кольской АЭС в арктическом регионе 93,3% опрошенных. При этом 70,2% населения области считает, что атомную энергетику необходимо активно развивать.

«Результаты ежегодного социологического исследования регулярно подтверждают высокий уровень доверия жителей Мурманской области к атомной энергетике. Это значит, что Кольская АЭС своей безопасной и надёжной работой заслужила поддержку северян, — прокомментировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук. — Помимо производственной деятельности станция, наряду с другими предприятиями «Росатома», уделяет значительное внимание повышению качества жизни населения, не только города Полярные Зори, но и всей области. АЭС поддерживает реализацию федеральных проектов, участвует в развитии инфраструктуры, медицины, спорта и образования».

Для населения Мурманской области атомная энергетика, прежде всего, ассоциируется с такими понятиями: «дешевая электроэнергия» (35,3%), «передовые технологии» (39%), «эффективная замена нефти и газа» (39,8%) и «помощь в развитии регионов» (40.2%).

Жители города Полярные Зори, спутника станции, одобряют использование атомной энергетики (97,3%) и считают, что она должна активно развиваться (75,3%). Также 90,3% опрошенных респондентов полагает, что АЭС определяет развитие города и финансирует основные проекты.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, опрос был проведён в 11 регионах России: Мурманской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской областях, в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Всего участие приняли 9660 тысяч человек из 59-ти российских городов. В Мурманской области в опросе приняли участие 1000 человек.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.