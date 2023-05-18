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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 15:30

89% жителей Мурманской области поддержали деятельность Кольской АЭС

В начале 2023 года специалистами аналитического агентства «Имидж-Фактор» был проведён социологический опрос. В ходе исследования выяснилось, что большинство жителей Мурманской области, 89% от числа опрошенных, одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией. Данный показатель вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Положительно оценивают деятельность Кольской АЭС в арктическом регионе 89,7% жителей. При этом 68,2% населения считают, что атомную энергетику необходимо активно развивать.

«Общественные настроения в отношении АЭС в регионах присутствия АО «Концерн Росэнергоатом» демонстрируют положительный динамичный рост с каждым годом. Кольская АЭС, как и другие предприятия Росатома, уделяет большое внимание не только производству, но и росту качества жизни населения города и региона. Станция оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведет благотворительную деятельность. В прошлом году Кольская АЭС заняла третье место в отраслевом конкурсе в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтёрства имени А.П. Александрова», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Для населения Мурманской области атомная энергетика, прежде всего, ассоциируется с такими понятиями: «дешевая электроэнергия» (33,2%), «передовые технологии» (37,3%), «эффективная замена нефти и газа» (38,7%).

Опрос был проведён в 12 регионах России: Мурманской, Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской областях, в Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия). Всего участие приняли 10600 тысяч человек из 64-ти российских городов. В Мурманской области в опросе приняли участие 1000 человек.

Как отмечает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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