9-10 декабря в Санкт-Петербурге состоится XV международный форум «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. Чилингарова

Юбилейный XV международный форум «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. Чилингарова состоится 9-10 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Более 2000 человек из России и других государств примут участие в мероприятии. Форум пройдет под девизом «Арктика в действии».

Как отмечает forumarctic.com, девиз форума отражает возрастающее значение Крайнего Севера как пространства интенсивной человеческой активности и масштабных задач, требующих колоссальных усилий, продуманных решений и взаимной ответственности. Арктика сегодня в центре внимания России и всего мира. Есть целый ряд поручений Президента России Владимира Путина, касающихся макрорегиона и меняющих подходы к развитию и управлению Арктической зоной.

«Происходящие в Арктике масштабные преобразования и реализация поручений президента требуют широкого общественного обсуждения в целях поддержки превращения инициатив в конкретные результаты, и ускорения этого процесса с акцентом на практических шагах и проектах, которые уже реализуются или планируются в Арктическом регионе. За годы своей работы форум, созданный по инициативе Артура Чилингарова, зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для конструктивного обсуждения ключевых вопросов развития Арктики», — рассказал о задачах мероприятия президент АСПОЛ Михаил Слипенчук.

Деловая программа форума ориентирована на содействие реализации национальных целей России и создана с учётом формирования конкретных решений. В неё вошли 8 треков по ключевым направлениям развития Арктической зоны: от экономики и социальной политики до развития Трансарктического транспортного коридора и технологического обеспечения: бесшовная логистика — от Пути к Коридору; холодный расчёт — видеть цель, устранять препятствия; союз мысли и ресурса — инновации для экстремальных широт; как Север становится домом; развивая — сохраняй: баланс экологии и экономики; пространство международного сотрудничества; Арктика, жди меня: узнать, приехать, полюбить; опережая риски.

Запланированы торжественные мероприятия, посвящённые сохранению наследия легендарного полярника, основателя форума, первого президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова, 15-летию работы форума и отражению развития Арктической зоны.

Деловую программу традиционно дополнит выставочная экспозиция, где участники познакомятся с проектами регионов и разработками предприятий, направленными на реализацию экономического потенциала и повышение качества жизни населения.

Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций, СМИ для участия в определении ключевых направлений социально-экономического развития АЗРФ и формирования решений по актуальным вопросам.

Выработанные на форуме решения и предложения по развитию АЗРФ войдут в общественную резолюцию, которую направят в федеральные органы власти.

Организатор форума — МОО «Ассоциация полярников». Генеральный партнёр — ПАО «ГМК «Норильский никель».

Фото: https://www.forumarctic.com/conf2025/photo-report-2024/