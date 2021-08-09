9 августа в Мурманск прибывает делегация режиссеров, продюсеров и сценаристов, представляющих российские киностудии

Центр развития кинопроизводства Мурманской области организует локейшен-тур, цель которого представить центр и юг Кольского полуострова, как возможную площадку для киносъемок. Своё путешествие кинематографисты начнут с обзорной экскурсии по Мурманску, побывают в Мончегорске, Полярных Зорях и Кандалакше.

Деятели кино побывают на Терском берегу Белого моря, в селе Варзуга – настоящей жемчужине русского Севера. Увидят Умбу, тоню Тетрино, мыс Корабль, село Кузомень, с рукотворной пустыней и дикими лошадьми, которые свободно пасутся там и зимой, и летом. Они смогут посмотреть живописный маяк в селе Кашкаранцы и старинные деревянные храмы поморских сел.

Как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм», в составе делегации известные сценаристы Вера Шер и Игорь Тер-Карапетов, Галина Лифанова, генеральный директор студии «Гамма продакшен» (Москва), Лариса Комарова, режиссер и продюсер (кинокомпания «Русское», Москва), Александр Казакевич, автор и режиссер, снимающий ленты для телеканала «Культура» (студия «Неофит», Москва).

13 августа в Кандалакше состоится встреча участников тура с представителями областной и муниципальной власти, где кинематографисты поделятся своими впечатлениями от поездки на Терский берег и обсудят возможности для привлечения кинопроектов в малые города и поселки региона. Мероприятие состоится с 9 по 14 августа 2021 года.

Локейшен-туры для кинематографистов, проведённые в Мурманской области в 2018 и 2020 году, показали свою эффективность. Так, по итогам прошлых путешествий у киностудий появились идеи создания полнометражных игровых, документальных фильмов и сериалов, которые будут воплощены в 2021-22 годах. Это сериал «Баренцево море» (компания «Стар Медиа»), сериал «Морские дьяволы» (студия «Гамма продакшн»), сериал «Заполярный вальс» (студия «Гамма продакшн»), документальный фильм «Адмирал Северного флота» (режиссер Дарья Хренова), полнометражный игровой фильм «Туман» (студия «Встреча»).