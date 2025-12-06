9 декабря в Санкт-Петербурге начнёт работу форум «Арктика: настоящее и будущее»

9-10 декабря Санкт-Петербург станет эпицентром общественных дискуссий по вопросам развития Арктического региона. В ходе двухдневной программы XV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова более 2000 руководителей органов власти, деловых кругов, научных, образовательных и некоммерческих организаций сформируют предложения для устойчивого будущего Арктики.

Девиз форума «Арктика в действии» отражает текущий момент: макрорегион стал пространством интенсивного движения и масштабных проектов.

С докладами выступят более 400 спикеров из регионов России и зарубежных стран. В программе — 40 сессий по 8 трекам, охватывающим весь спектр арктической повестки.

Какой будет Арктика в 2050 году? Какие решения и действия необходимо предпринять всем уже сегодня, чтобы арктическая мечта стала реальностью? Об этом пойдёт разговор на пленарном заседании «Арктика-2050: будущее начинается сегодня», которое откроет форум.

На региональном пленарном заседании «Арктика для России – Россия для Арктики» обсудят уникальные и универсальные механизмы развития северных регионов и реализацию комплексных планов развития опорных населенных пунктов Арктики (мастер-планов), утверждённых правительством в октябре. На их исполнение будет предусмотрено не менее 5% от средств государственных программ.

Традиционно запланирована большая международная повестка. Среди участников – гости из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Сингапура. Наряду с традиционными партнерами в Арктике будут представлены Вьетнам, Турция, Бангладеш, Уганда и другие страны.

При участии ПАО «ГМК «Норильский никель» пройдут сессии, посвящённые поддержке коренных народов и Десятилетию ООН восстановления экосистем.

Впервые состоится молодёжная сессия «Арктика – твой вектор роста», где студенты смогут в формате живого диалога напрямую задать вопросы о карьерных возможностях представителям арктических властей и работодателей.

Подведут итоги экспедиционного похода Ассоциации полярников «Русская Антарктика – под созвездием Южного Креста» и конференции «Курс Чилингарова», состоявшейся на станции Беллинсгаузен 27 ноября.

Подведут итоги и наградят победителей федерального конкурса для школьников «Арктика и я», который был посвящён теме «80 лет Победы в Арктике».

Одним из результатов работы форума станет Общественная резолюция с инициативами участников, которая будет направлена в федеральные органы власти.

Программу дополнит выставочная экспозиция, где представят разработки для Арктики.