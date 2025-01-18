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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.25 18:00

9 из 10 россиян довольны подарками, полученными на Новый год

Большинству россиян понравились новогодние подарки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан, получивших подарки на Новый год.

По словам 87% россиян, им понравились новогодние подарки: 54% однозначно довольны, ещё каждый третий скорее доволен. Не повезло в этот праздник каждому восьмому: 4% совершенно недовольны подарками, ещё 9% скорее недовольны.

Мужчины радовались подаркам чаще женщин. Судя по комментариям, представителям сильного пола больше всего понравилось такие подарки как смартфоны, компьютерные аксессуары, техника для ремонта, мангалы, а также когда дарили деньги. Женщинам — сертификаты на отдых и в салоны красоты, качественная парфюмерия и косметика, предметы гардероба и одежда для спорта. В списке неудачных новогодних подарков — сувениры, дешевая парфюмерия и шампуни, недорогие сладости.

Однозначно довольных подарками среди россиян моложе 35 лет больше, чем среди тех, кто старше. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей, совершенно удовлетворенных подарками немного (36%), скорее удовлетворенных — значительно больше (58%). А вот среди россиян, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, в той или иной степени довольных подарками меньше всего.

От неудачных подарков россияне не спешат избавляться сразу: 46% оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. 14% передарят ненужные вещи. 7% отдадут нуждающимся. По 3% выбросят или вернут дарителю. 2% планируют продать.

Возможность вернуть ненужные подарки в магазин нравится 46% опрошенных.

Время проведения опроса: 9—13 января 2025 года.

 

Комментарии

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