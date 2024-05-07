9 из 10 россиян поддерживают запрет на рекламные звонки

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство россиян поддерживает инициативу ведомства. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

Большинство респондентов (88%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают россияне старше 45 лет (90%). Уровень поддержки проекта растёт с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи.

Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 5% от числа опрошенных.

Время проведения опроса: 25 апреля — 2 мая 2024 года.