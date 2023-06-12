9 из 10 россиян стараются не допускать ошибок в деловой переписке

Правила русского языка в рабочей переписке в соцсетях и мессенджерах россияне соблюдают тщательнее, чем в личных сообщениях. Реже всего за грамотностью следят молодые мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, который провели в преддверии Дня русского языка. В нём приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

9 из 10 россиян утверждают, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в деловом интернет-общении. В личной переписке правил русского языка придерживаются реже (78%), но и здесь большинство старается не допускать ошибок.

Мужчины менее принципиальны в вопросе грамотности: среди представителей сильного пола меньше тех, кто всегда соблюдает правила и в деловой (87%), и в личной переписке (73%), чем среди женщин (95 и 83% соответственно).

Старшее поколение к вопросам грамотности относится более щепетильно, чем те, кто моложе: среди россиян старше 45-ти в деловой переписке всегда соблюдают правила 96%, в личной — 82%, среди россиян до 34 лет — 90 и 70% соответственно.

Требовательность к себе растет и с увеличением уровня дохода: из числа опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей 94% всегда грамотны в бизнес-общении, 81% — в личном, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, таковых 88 и 74% соответственно.

Закономерно, что россияне, считающие свой уровень знания русского языка близким к идеалу, и в рабочих, и в личных сообщениях соблюдают орфографию и пунктуацию значительно чаще двоечников. Однако и отличники признаются, что допускают ошибки: «Т9 меняет слова-буквы!»; «Иногда люблю посмеяться, умышленно искажая правописание. Аудиторию это веселит».

Время проведения опроса: 15—31 мая 2023 года.