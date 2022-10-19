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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 18:00

9 лет назад молодёжь была более амбициозна, а сегодняшняя — сильна в IT

9 лет назад работодатели чаще называли молодежь амбициозной, а сейчас — компетентной в IT. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 300 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Представителям поколения Z в работе прежде всего свойственна активность: эту черту в сегодняшней молодёжи отмечают 16% работодателей. Каждый девятый менеджер по персоналу (11%) считает, что сотрудников до 25 лет отличает безответственность. По 9% опрошенных подчеркивают их амбициозность и обучаемость, а новый тип мышления современной молодёжи отметили 8%. По 7% работодателей видят у молодых сотрудников хорошие IT-навыки, целеустремленность, желание учиться, а также лень и легкомыслие. Самоуверенность, адаптивность и высокую работоспособность поколения Z подчеркивают по 5% респондентов.

Чем же отличается в работе поколение Z от поколения Y? Сравнивая ответы работодателей в 2013 году и сегодня, мы видим, что в зумерах значительно чаще, чем в миллениалах, отмечают хорошие IT-навыки. Сегодняшней молодёжи больше свойственны обучаемость, свежий взгляд, легкомыслие, а также трудолюбие, ответственность и коммуникабельность. А вот амбициозность зумерам свойственна в гораздо меньшей степени, чем миллениалам (9 лет назад это была главная черта молодёжи).

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