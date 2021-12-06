9-летняя Надежда Мирзабекова подняла над головой 4-килограммовую гирю 254 раза во время чемпионата по рывку гири

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - Североморска состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине: рывок гири. Эти состязания стали первым видом 88-й Спартакиады Северного флота.

В соревнованиях приняло участие более 80 спортсменов из основных объединений и соединений, а также из отдельных воинских частей Северного флота, в том числе военнослужащие женщины.

Гиревики состязались со снарядами 32 и 24 килограмма у мужчин и 16 килограммов у женщин. Личный зачёт шёл в актив команды.

Соревнования проходили в трёх возрастных группах (до 30, от 30 до 40 и свыше 40 лет) и в пяти весовых категориях (до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 килограмм).

Самой юной участнице – дочери военнослужащего из гарнизона Полярный Надежде Мирзабековой было всего 9 лет. Она поставила рекорд для своего возраста подняв над головой 4-килограммовую гирю 254 раза.

Подсчёт очков шёл по количеству подъёмов гири над головой. Мужчинам, рвавшим 32 килограммовый снаряд, число повторов считалось с двойным коэффициентом.

По итогам соревнований наилучшие результаты в своих весовых категориях, независимо от возраста показали Константин Мазанов (244 очка), Алексей Афонин (356 очков), Радмир Кадыров (374 очка), Павел Цебро (400 очков) и Евгений Бережной (426 очков), а также Людмила Юртаева, рванувшая 16-килограммовую гирю 236 раз.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, больше всего победителей было из сборной армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», по праву занявшей первое место среди команд объединений. Вторыми стали гиревики армейского корпуса – команда «Армата». Почётное третье место оказалось у Кольской флотилии разнородных сил – сборная «Альбатрос».

Среди команд соединений и отдельных частей лучше всех выступили военнослужащие дивизии ракетных кораблей – команда «Ураган», «серебром» отметились представители центра материально-технического обеспечения флота – сборная «Ресурс», а «бронзу» получили гиревики отдельного морского инженерного полка – команда «Атлант».

Награждение было проведено отдельно в каждом весе и возрасте, поэтому большая часть участников соревнований (47 человек) получили заслуженные медали.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397320@egNews