9 мая над главной базой Северного флота взовьётся Знамя Победы

Утром 9 мая в честь государственного праздника и 76-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне на всех кораблях и судах Северного флота будут торжественно подняты российский триколор, Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

На флагштоке мыса Алыш главной базы Северного флота – города Североморска состоится подъём увеличенной копии знаменитого Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Церемония пройдёт с участием представителей командования флота, руководства города, общественности и молодёжи.

Военные парады в городах Мурманске и Североморске начнутся одновременно с главным парадом на Красной площади в Москве.

В полдень на всех кораблях и судах флота прозвучит 20 секундный сигнал сирен и тифонов – «Гудок Победы», а в Мурманске салютный расчёт выполнит артиллерийский «Выстрел Победы». Также в 12 часов над мемориалом Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны пролетят 17 самолётов и вертолётов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Во всех военных гарнизонах Северного флота состоятся прохождения торжественным маршем дислоцированных там войск, церемонии возложения венков к воинским мемориалам, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и праздничные концерты художественной самодеятельности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после торжественных мероприятий 9 мая на сцене, установленной в центре города-героя Мурманска, пройдёт концерт ансамбля песни и пляски Северного флота, а также других творческих коллективов.

В 22 часа в Мурманске и Североморске состоится праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

На время проведения военного парада часть улиц в центре города Мурманска будут закрыты для автомобильного движения.