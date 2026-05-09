9 Мая поезда на сети РЖД примут участие во всероссийской акции «Гудок Победы»

В 12.00 по местному времени грузовые поезда, маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал – «Гудок Победы».

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», 9 Мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы». В 12.00 по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал.

Этой традиции 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов. «По сути, железная дорога оповестила страну о Победе раньше официального радио», - отмечает РЖД.

В течение всего праздничного периода на вокзальных комплексах пройдёт более 300 мероприятий: военно-патриотические акции, концерты, театрализованные постановки и интерактивные программы. Во многих городах проводятся выставки фотографий и детских рисунков, посвящённых героям Великой Отечественной войны, представлены экспозиции военной техники и предметов тех лет. На некоторых малых вокзалах организована полевая кухня. Концертная программа включает выступления творческих коллективов, в том числе учащихся школ искусств и региональных ансамблей.

Посетителям более чем 70 вокзалов дарят георгиевские ленты. Форма работников поездных бригад и кассиров также украшена символами Дня Победы.

