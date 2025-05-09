9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»

Ровно в 12.00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба АО «РЖД» на t.me/telerzd, такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году.

Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны «Поезда Победы».