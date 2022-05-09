9 мая в 14.30 - в Мурманске в День Победы будут танцевать «Случайный вальс»

В сквере перед Морским вокзалом Мурманска пройдёт акция «Случайный вальс». Участие в ней примут воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14, присоединиться приглашают всех желающих мурманчан и гостей города.

Акция «Случайный вальс» состоится 9 мая в 14.30.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также пройдёт творческий конкурс среди работников порта и их семей.

Символично, что акция состоится под «Парусами мечты» - памятником, который был создан по инициативе мурманских портовиков. Он является символом и выражением надежд и устремлений, которые объединяют поколения людей сквозь годы и расстояния.

Организатор мероприятия - АО «Мурманский морской торговый порт».