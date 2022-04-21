9 мая в 9.15 - сбор участников шествия «Бессмертный полк» в Мурманске

9 мая 2022 года в городе-герое Мурманске состоится традиционное шествие «Бессмертный полк». Тысячи северян в едином строю пронесут по улицам Мурманска от проспекта Ленина до мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» портреты родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизан, врачей, узников концлагерей, словом, всех, кто боролся за Победу.

Как сообщает администрация областного центра, всем желающим принять участие в шествии в составе организованной колонны, необходимо к 9.15 прибыть к месту построения колонны. Сбор состоится на участке улицы Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна (в сторону железнодорожного вокзала).

Напомним, акция «Бессмертный полк» начала работу в Мурманске в 2013 году. В результате было подготовлено множество биографий и фотографий участников Великой Отечественной войны из семейных архивов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22231&page=1