9 мая в Мурманске пройдёт парад военной техники и состоится артиллерийский салют

В рамках мероприятий, посвященных 77-летию со дня Великой Победы, пройдут торжественные митинги, шествие «Бессмертного полка», а также парад военной техники и пролет авиации. Об этом на оперативном совещании 25 апреля сообщил глава региона Андрей Чибис.

7 мая в Долине Славы пройдёт торжественный митинг, а 9 мая в Мурманске состоится Парад Победы, в котором примут участие почти 600 военнослужащих и более 60 образцов техники. После парада будет организовано шествие «Бессмертного полка» и торжественный митинг у Алёши, где состоится пролёт 16 военных самолётов.

«Особое внимание мы уделяем участию юнармейцев, кадетов, школьников и молодежи в памятных мероприятиях. Крайне важно передать подрастающему поколению святую традицию чтить подвиг наших предков», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о ходе подготовки ко Дню победы доложила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Так, в рамках поздравлений участников Великой Отечественной войны предусмотрены передача подарков, мини-парады и мини-концерты по чествованию ветеранов. 6 мая во дворце культуры им. С.М. Кирова пройдёт большой концерт, посвященный годовщине Победы с участием Дениса Майданова.

В День Победы запланирована выставка 12 единиц современной военной техники, отдельно прорабатывается вопрос посещения фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и дизельной подводной лодки «Калуга», а в 22.00 9 мая мурманчане смогут увидеть артиллерийский салют.

Мероприятия ко дню Победы пройдут во всех муниципальных образованиях Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.