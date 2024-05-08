9 мая в Мурманске состоится военный парад и пройдут многочисленные праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.Жителям Мурманска раздали более 7 тысяч георгиевских ленточек
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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.24 16:30

9 мая в Мурманске состоится военный парад и пройдут многочисленные праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

Основные праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. традиционно пройдут в городе-герое Мурманске 9 мая.

Как сообщает администрация города Мурманска, программу откроет военный парад. Он начнётся в 10.00. С праздничной трибуны за парадом будут наблюдать ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане города-героя Мурманска, а также приглашенные почётные гости. По проспекту Ленина пройдёт 38 единиц военной техники, а в парадных расчетах - более 500 человек, в том числе мурманские юнармейцы.

В 12.00 на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» состоится торжественный митинг.

В 11.00 в центре города стартует праздничная программа:

- в сквере на улице Ленинградской учащиеся мурманских школ представят городской патриотический проект «Картинки прошедшей войны». В одном месте разместятся 18 тематических зарисовок. Там же состоится концерт от российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Рядом на улице Ленинградской разместится выставка военной техники и полевая кухня;

- на территории возле ГДЦ «Меридиан» будут работать мобильная сцена, спортивные площадки, там пройдут забег Победы, баскетбольное двоеборье, соревнования по роллер-спорту;

- на площади Пять Углов разместятся несколько интерактивных площадок. На «Борту военного грузовика» выступят коллективы детских школ искусств, Центра досуга и семейного творчества, Дворца культуры «Судоремонтник» и «Движения Первых», площадку «Победная викторина» подготовили мурманские библиотеки, «Спасенные шедевры» - Выставочный зал города Мурманска, «Иммерсивный театр» - Дом культуры «Первомайский». На площадке «Агитбригада» юным мурманчанам покажут кукольное представление и исполнят музыкальные зарисовки. Также на площади перед сценой разместятся музыкальный шатер «Песни Победы» и площадка спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы». В рамках акции мурманчане смогут выполнить отжимания и принять участие в мастер-классах по гиревому спорту, спортивной гимнастике и сборке/разборке автомата.

Основное праздничное мероприятие «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой!» состоится на главной сцене площади Пять Углов в 14.00. Перед зрителями выступят коллективы ДКиНТ им. С.М. Кирова, учреждений культуры и дополнительного образования города Мурманска, а также трио «Петербуржские баритоны» и хор города Мурманска.

В 15.40 на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

В этот же день праздничные программы пройдут в Первомайском и Ленинском округах столицы Кольского Заполярья:

- в 10.15 во Дворце культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) начнется мастер-класс. В 10.45 на площади перед ДК пройдут всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и патриотическая акция «Во имя жизни на земле». Также с 11.20 до 13.00 будет работать полевая кухня. Завершит программу праздничный квест «Победа!»;

- в 12.00 - в парке «Кольский» (в районе дома №101 по просп. Кольскому). Гостей ждёт выступление творческих коллективов Дома культуры «Первомайский» и Клуба служебного собаководства «Цербер».

Мурманчане смогут сделать памятные фото у тематической фотозоны, поиграть в мега-шахматы и порисовать на мольбертах. А также угостится горячей солдатской кашей;

- в 12.00 - на набережной Семёновского озера пройдет народное гулянье. Будут работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и фотозона «Окно в военное прошлое», полевая кухня. В 13.00 начнётся концертная программа с участием самодеятельных коллективов: «Северная станица», «Эвридика», солистов: Михаила Данилина, Игоря Ямцова, вокального ансамбля «Некантилена», «Арктик Бенд», «Счастье». 13.40 состоится флешмоб «Знамя Победы» - развертывание полотнища размером 200 квадратных метров - точной копии Знамени Победы. Затем стартует фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин». Прозвучат родные песни военных лет на русском, чувашском, татарском, украинском, еврейском языках;

- в 20.00 на территории мемориального комплекса воинам I корпуса ПВО состоится фестиваль патриотической песни под открытым небом.

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