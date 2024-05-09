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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.24 08:00

9 мая в Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит днём от -1 до +4°С

Как сообщает Мурманское УГМС, май на территории Мурманской области характеризуется активной сменой синоптических процессов с зимних на летние. Повторяемость циклонических и антициклональных ситуаций почти одинакова. Если в Баренцевом море преобладает антициклональная ситуация, погода стоит пасмурная и холодная. Гораздо реже осуществляется вынос тепла с Атлантики, тогда температура воздуха может достигать летних значений. Климатическая норма температуры воздуха в первой декаде мая в среднем по области составляет +2,4°, в областном центре + 3,2°.

Самой тёплой первая декада мая в Мурманске отмечалась в 2006 году, когда средняя декадная температура воздуха составляла + 8,9°. А самое высокое значение температуры воздуха в Мурманске в первой декаде мая + 22,4° было зарегистрировано 8 мая 1934 года.

Самой холодной стала первая декада мая в Мурманске в 1981 году со средней декадной температурой воздуха - 6,9°. Абсолютный минимум - 10,4° отмечался 1 мая 1981 года.  На «полюсе холода» Мурманской области - гидрометеорологической станции Каневка температура воздуха 1 мая 1961 года опускалась до значения -24,1°.

В начале мая 2024 года над Кольским полуостровом преобладала пасмурная и холодная погода, обусловленная установившимся северо-восточным переносом воздушной массы с Баренцева моря. Температура воздуха первой недели мая в среднем по области была ниже климатической нормы на три градуса.  По предварительной оценке, первая декада мая 2024 года может войти в число десяти – двенадцати самых холодных за период наблюдений с 1936 года.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, западная периферия активного циклона с центром над Архангельской областью. 9 мая в нашем регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -2-7°, днём от -1 до +4°.  10-11 мая, с усилением влияния циклона на погоду нашего региона, интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха 10 мая существенно не изменится, 11 мая составит ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°.

12-13 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 9 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

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