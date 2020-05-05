9 мая в Североморске поднимут копию Знамени Победы

Увеличенную копию Знамени Победы поднимут на флагштоке мыса Алыш в главной базе Северного флота – городе Североморске 9 мая, на всех кораблях поднимут военно-морские флаги и флаги расцвечивания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 9 мая в 9 часов на всех кораблях и подводных лодках Северного флота состоятся торжественные подъёмы государственного, военно-морского флагов и флагов расцвечивания. Увеличенная копия Знамени Победы – легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии будет поднята на флагштоке мыса Алыш города Североморска.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне рейд главной базы флота Североморска украсят большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский». Сейчас они выполняют учебно-боевые задачи по плану боевой подготовки флота в Баренцево море.

По возвращении в базу экипажи кораблей приступят к подготовке к праздничным мероприятиям Дня Великой Победы, которые в нынешнем году пройдут в условиях сложной эпидемической обстановке с соблюдением санитарных правил и норм.