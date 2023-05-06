9 мая в Североморске поднимут копию Знамени Победы

С торжественного подъёма Знамени на мысе Алыш начнётся празднование Дня Победы во флотской столице. В 9.55 у подножия североморского «Алеши» зажгут Огонь Памяти, затем на Приморской площади состоятся военный парад, митинг, возложение цветов и венков к мемориалу.

Как сообщает администрация ЗАТО, в 11.00 с ул. Ломоносова стартует автопробег «Север помнит, гордится!», а в 12.00 в городском парке начнётся легкоатлетическая эстафета.

В программе мероприятий, которые пройдут 9 мая в Североморске, также концерт Ансамбля песни и пляски КСФ, выступление творческих коллективов ДК «Строитель», марафон от коллективов Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, Дома детского творчества им. С. Ковалёва.

В День Победы традиционно будут работать филиалы Военно-морского музея СФ. Завершится праздник в 22.00 салютом.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13718-9-maya-v-severomorske-podnimut-kopiyu-znameni-pobedy/