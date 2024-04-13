9 Мая во флотской столице вновь стартует автопробег «Север помнит, гордится!»

9 Мая в ЗАТО г. Североморск вновь стартует автопробег «Север помнит, гордится!», посвящённый Дню Победы. Территориальная организация Северного флота Профсоюза гражданского персонала ВС РФ приглашает североморцев присоединиться к этой патриотической акции.

Маршрут автопробега: Североморск - мемориальный комплекс «Долина Славы».

Программа мероприятия: 11.00 - сбор и регистрация участников; 11.45 - возложение венка к бюсту Б. Сафонова на ул. Сафонова; 12.00 - старт от ул. Ломоносова, 3-11.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, по вопросу участия в автопробеге необходимо обращаться к председателю ТО СФ Профсоюза ВС РФ Сергею Кошкареву по телефону: +7 (911) 317-26-24.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15646-9-maya-vo-flotskoy-stolice-vnov-startuet-avtoprobeg-sever-pomnit-gorditsya/