9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше

Первой темой сегодняшнего оперативного совещания стали мероприятия ко Дню великой Победы. Губернатор Андрей Чибис отметил, что старт им был дан накануне.

«Вчера в Долине Славы, священном для всех северян месте, состоялись митинг и торжественная церемония, в которой приняли участие порядка 5 тысяч человек. В первую очередь, я хочу поблагодарить всех, кто приехал в выходной день почтить память героев нашей Родины. Ценно, что многие, в том числе и молодые люди, старшее поколение, семьи с детьми традиционно приезжают каждый год – это очень важно. Была проведена большая организационная работа, спасибо всем, кто этим занимался, в том числе нашим правоохранительным органам за обеспечение безопасности», – сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что на этой неделе, 9 Мая, пройдут военные парады в Мурманске, Североморске и Кандалакше. В городе-герое он стартует в 10 утра, затем в 10.45 состоится шествие «Бессмертного полка».

У Дворца культуры имени С.М. Кирова в Мурманске, а также в отдельных локациях в Кандалакше и в Североморске будут организованы выставки военной техники.

Кроме того, завершат эти дни праздничные салюты: в городе воинской славы, столице Северного флота, Североморске, на Абрам-Мысе, в городе трудовой доблести Мончегорске.

Помимо этого, 9 Мая, в областном краеведческом музее запланирована серия театрализованных экскурсий «Север помнит».

«Я прошу все ответственные ведомства и муниципалитеты крайне внимательно отнестись к качеству организации, детально и чётко провести мероприятия, подробно информировать северян. Отмечу, что при проведении Дня Победы мы уделяем особое внимание безопасности. Прошу наших жителей также быть внимательными, о любых подозрительных предметах или ситуациях незамедлительно информируйте на номер 112», – подчеркнул глава региона.