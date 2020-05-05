9 Мая выходим на «Парад у окна»

Пандемия коронавируса рассадила нас по домам и День Победы, 9 мая, мы все проведём дома. Но есть возможность провести парад Победы в нынешних условиях самым безопасным и подходящим способом. Предлагаем принять участие в акции «Парад у окна». Принять участие в акции может каждый.

Вспомните, как вы ходили на парад с родителями или бабушками и дедушками, что брали с собой на шествие фотографию из семейного архива, флаги или цветы. И у нас есть такая возможность провести шествие виртуально, в социальных сетях, и рассказать, что для вас значит День Победы. Для этого надо сделать фотографию с соответствующими атрибутами — флагами, шарами, с музыкальными инструментами. Можно сфотографироваться в армейской форме. Количество участников не ограничено, в кадре может быть, как один человек, но также вы можете сделать и групповое фото – рабочий коллектив или семья. Главное требование, чтобы фотография была сделана не на улице. Фотографироваться необходимо в помещении – квартира или рабочее помещение.

9 мая надо выложить фото в социальные сети, написать, почему для вас важен парад Победы. Лучше всего выложить фото с самого утра, если нет возможности, то присоединиться к акции до конца дня. Акция будет идти весь день, 9 мая.

Обязательно в посте проставить хэштеги с названием своего города и хэштеги #НаПараде #ПарадуОкна.

Такой флешмоб - возможность рассказать детям, почему так важно для нас этот парад, рассказать им о Победе. Выразить благодарность и отдать дань памяти тем, кто подарил нам эту Победу.

В эти дни нам необходимо продолжать оставаться дома. Но, несмотря на обстоятельства, все мы можем побывать на параде виртуально, чтобы поддержать друг друга и во что бы то ни стало ощутить дух праздника Великой Победы!