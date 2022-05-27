9% мужей и 8% жён недовольны профессиями своих вторых половин

Мужчины утверждают, что никогда не женились бы на госслужащей и актрисе. Женщины не воспринимают в качестве будущих супругов уборщиков и водителей. Но чаще всего и те, и другие говорили, что не хотели бы связывать свою судьбу с полицейскими. Такие выводы сделали эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие свыше представители экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос, на женщине какой профессии они никогда бы не женились, каждый седьмой мужчина (14%) назвал сотрудниц МВД. На втором месте — чиновницы: 8% мужчин никогда не предложили бы им свою руку и сердце. Жениться на актрисах, моделях, танцовщицах или певицах не хотят 7% опрошенных, на медработницах и педагогах — по 6%. 4% мужчин не вступили бы в брак с продавщицей. Для каждого пятого мужчины (21%) профессия женщины не имеет значения при принятии решения о создании семьи.

Женщины тоже не слишком жалуют мужчин-полицейских: каждая десятая (10%) никогда не вышла бы замуж за сотрудника какого-либо силового ведомства. 9% представительниц прекрасного пола не хотят видеть своим мужем дворника, 7% — водителя, 6% — актёра, 4% — стриптизера. 19% женщин признались, что для них не имеет значения профессия мужчины, а 4% вообще не хотят связывать себя узами брака.

Среди мужчин, состоящих в браке, одобряют профессию своей жены 56%, не одобряют 9%. Судя по комментариям, чаще всего мужьям нравятся такие профессии жён, как врач, медсестра, менеджер, экономист и юрист. Напротив, в число самых неодобряемых входит работа продавщиц, уборщиц, кассиров, лаборантов, госслужащих. Интересно, что профессии учителя, воспитателя, бухгалтера, администратора и повара вошли как в топ-10 наиболее одобряемых, так и в список неодобряемых.

Женщины чуть менее критичны к профессии своей второй половины, чем мужчины: 60% опрошенных одобряют специальность мужа, тогда как 8% — не одобряют. В числе должностей, которые нравятся жёнам, в основном хорошо оплачиваемые специальности — инженер, менеджер по продажам, программист, директор. Не одобряют чаще всего такие профессии супругов, как водитель, охранник, разнорабочий и грузчик. Предприниматели и рабочие специальности попали и в списки тех сфер занятости, что нравятся жёнам, и тех, что не нравятся.