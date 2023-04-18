9 новых автомобилей скорой медицинской помощи прибыли в Мурманскую область

В рамках поставки Минпромторга России автопарк Мурманской областной станции скорой медицинской помощи пополнился 9 автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» на общую сумму 29,4 млн рублей. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Автомобили скорой помощи будут направлены в подразделения областной станции скорой медицинской помощи, расположенные в Мурманске, Коле, Кандалакше и Териберке. С 2019 года автопарк машин скорой помощи пополнился 147 единицами новой техники. Теперь на линию не выходят автомобили со сроком эксплуатации более пяти лет», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Все это направлено на повышение качества медицинского обслуживания жителей Мурманской области. Мы продолжаем модернизировать систему здравоохранения региона. В том числе и на тех территориях, где медицинскую помощь населению оказывают федеральные учреждения», – дополнил заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за помощь в обновлении автопарка глава региона поблагодарил федеральное правительство и компанию «НОВАТЭК», благодаря которой только в начале этого года было закуплено 2 машины скорой помощи для ФМБА №120 в ЗАТО Александровск.