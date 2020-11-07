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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.20 08:30

9 ноября в Мурманске стартует тренинг «Азбука предпринимателя»

9 ноября начинающие предприниматели смогут принять участие в образовательной программе «Азбука предпринимателя», которая пройдёт в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области. Образовательная программа реализуется в Заполярье в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Участники рассмотрят шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования идеи до регистрации предприятия.

По словам организаторов, слушатели получат практические инструменты для создания бизнеса, а также знания и навыки по оценке своей бизнес-идеи, разработке бизнес-плана, определению формы бизнеса, процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования, существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Спикер образовательной программы – Кристина Кирияк, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Тренинг пройдёт в офлайн-формате в центре «Мой бизнес» ( г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж).  По окончании тренинг-курса все участники получат сертификаты о прохождении обучения.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства.

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Сергей
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