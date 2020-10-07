9 октября начинается приём заявок на конкурс по предоставлению грантов для предпринимателей на приобретение франшизы

9 октября начнется прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, организованный министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Субсидия поможет компенсировать расходы по следующим направлениям: оплата паушального взноса; аренда помещений (не более 15% от суммы субсидии); оплата коммунальных услуг (не более 5% от суммы субсидии); расходы на рекламу; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.), предусмотренных договором франчайзинга; приобретение прочего инвентаря, предусмотренного договором франчайзинга; ремонтные работы (с предварительным расчётом-сметой).

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор по адресам:

– г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1;

– г. Апатиты, ул. Ленина, 27;

– электронная почта info@mribi.ru.

Порядок предоставления данного вида поддержки размещен на сайте министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, а также на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Подробную информацию об условиях предоставления гранта можно получить у специалистов Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора по телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (81555) 6-12-35, а также по электронной почте или на официальном сайте учреждения.